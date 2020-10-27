Почти 650 заболевших коронавирусом выявлены за сутки в Молдове, умерли 10 человек

В Молдове во вторник зарегистрировано 649 новых случаев коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Во вторник было обработано 2919 тестов, в том числе 2502 первичных теста. В результате выяснилось, что 649 результатов оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 72 460 случаев", - отмечается в сообщении.

В Минздраве сообщили о смерти 10 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, число жертв пандемии в Молдове составляет 1710 человек.

Согласно сообщению, из медицинских учреждений был выписан еще 471 пациент, выздоровевший от коронавируса. Согласно данным Минздрава, в общей сложности излечились 53 201 человек.

В настоящее время в Молдове коронавирусом болеют 17 549 человек, число заразившихся почти на уровне прошлой недели.