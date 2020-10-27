На Буковине 389 случаев заболевания коронавирусом

В Черновицкой области зафиксировали 389 новых случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки, сообщил глава облгосадминистрации Сергей Осачук.

"389 случаев в сутки. Это всего с начала эпидемии коронавируса на Буковине. Чем больше заражений, тем стремительнее растет количество активных больных и контактных лиц. А значит, увеличивается опасность столкнуться с вирусом - в магазине, в транспорте, на работе. Поэтому прошу, будьте осмотрительны, минимизируйте контакты ", - написал Осачук в Facebook.

В целом на Буковине зафиксировано 20 117 случаев болезни. За последние сутки 71 человек выздоровел, 10099 - с начала пандемии. За все время пандемии в регионе умерли 442 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1034 образцов.