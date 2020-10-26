235 человек задержаны в Беларуси в понедельник на акциях оппозиции - правозащитники

По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна" на несанкционированных акциях протеста в Беларуси в понедельник задержано более 230 человек.

В списке "Весны" 235 фамилий. Больше всего задержаний, по данным правозащитников, проводилось в Минске. Также они проходили в Бресте, Гродно, Лиде, Могилёве.

В Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа.

Протестующие требуют отставки действующего президента республики Александра Лукашенко((Запад не признает Лукашенко законно избранным президентом –ИФ), освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Ранее экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила с "ультиматумом", в котором содержался призыв к общенациональной забастовке с 26 октября в случае отказа Лукашенко выполнить требования протестующих.

Утром в понедельник белорусские телеграм-каналы и СМИ начали сообщать о собраниях рабочих и возможных забастовках на ряде крупных белорусских предприятий.

Приходили также сообщения о "сидячих" забастовках в ряде белорусских вузов. Студенты некоторых вузов вышли также небольшими колоннами на улицы Минска. По сообщениям очевидцев, на студенческих акциях произошли задержания.

Уже более 10 человек задержаны в центре Минска, где вечером в понедельник проходит несанкционированная "общенациональная акция в поддержку забастовок".