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11:59 26.10.2020

Кабмин назначил врио главы ГАСИ Ирину Король

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Кабинет министров Украины назначил временно исполняющей обязанности главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) Ирину Король, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства в понедельник.

Согласно сообщению, Король занимала должность заместителя директора департамента и начальника отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на выполнение строительных работ департамента разрешительных процедур ГАСИ.

По информации из декларации чиновницы, по итогам 2019 года она получила 202,9 тыс. грн заработной платы в Вышгородском горсовете, а также 77,6 тыс. грн в ГАСИ.

Как сообщалось, ранее должность врио главы ГАСИ занимал Богдан Федоренко.

Ранее Кабмин также отстранил Юрия Васильченко с должности главы Государственной инспекции градостроительства и Алексея Башкирова с поста главы Государственной сервисной службы градостроительства Украины.

Теги: #гаси #назначение
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