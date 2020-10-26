Зеленского призывают безотлагательно подать законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева – петиция

Президента Украины Владимира Зеленского призывают безотлагательно подать в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева (ОАСК).

Соответствующая электронная петиция "О ликвидации Окружного административного суда г. Киева" от 30 июля набрала необходимые 25 тыс. голосов на сайте главы государства для ее рассмотрения.

Инициатор петиции Данило Мокрик просит президента ликвидировать ОАСК в связи с "полной потерей авторитета Окружным административным судом г. Киева - в частности, из-за содержания опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины в июле 2019 года и в июле 2020 года записей разговоров руководства этого суда, которые свидетельствуют о глубоко укоренившейся в суде коррупции и практике неправосудности решений".

А также в связи с тем, что ст. 125 Конституции Украины и ст. 19 закона "О судоустройстве и статусе судей" закрепляют за президентом исключительное право инициировать процедуру ликвидации суда.