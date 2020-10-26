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08:48 26.10.2020

В Украине за сутки 5426 заболевших Covid-19, выздоровели 1029, умерли 73 человека – минздрав

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В Украине за сутки 5426 заболевших Covid-19, выздоровели 1029, умерли 73 человека – минздрав

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 5426 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 1029 человек, умерли 73 пациента, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 25 октября, было 6088 новых заболевших COVID-19, 24 октября зафиксировано 7014 новых случаев заболевания, 23 октября, было зарегистрировано рекордное с начала пандемии количество случаев инфицирования COVID-19 за сутки – 7 517, 22 октября было 7053 заболевших, 21 октября -6 719 инфицированных.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 348 924 человек, умерли от COVID-19 6 464 человек, выздоровели – 142 537.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 199 923 человека, что на 4 324 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (478), Одесской (348) Житомирской (345) Львовской (335), Черновицкой (323) областях, в Киеве (308), а также в Киевской области (301).

За минувшие сутки было зарегистрировано 5162 подозрений на COVID-19.

Теги: #статистика #вирус
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