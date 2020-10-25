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22:16 25.10.2020

Попов доверяет данным экзит-полов по Киеву и отмечает, что "ОПЗЖ" впервые заходит в Киевсовет

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Экс-глава Киевской горгосадминистрации, кандидат в мэры Киева от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Александр Попов заявил, что доверяет результатам обнародованных экзит-полов и рассчитывает выйти во второй тур выборов мэра Киева.

"Мы реально претендуем в качестве кандидата на городского голову выйти во второй тур, и это показывают сегодняшние экзит-полы, в которые мы искренне верим. Я думаю, что после подсчета голосов эти данные будут еще больше в нашу пользу", - сказал Попов в эфире ток-шоу "Мир и война" на телеканале "Интер" в воскресенье.

Он также обратил внимание на то, что согласно предварительным результатам, ОПЗЖ уже является частью городского совета Киева.

"Что касается политической силы, пока еще мы ожидаем окончательных результатов, но однозначно мы являемся уже частью городского совета города Киев. То есть наша политическая сила впервые заходит в управление города в виде фракции "ОПЗЖ" в городском совете", - пояснил Попов.

По данным экзит-пола "Рейтинга", на выборах городского головы Киева лидирует действующий мэр города Виталий Кличко, за которого проголосовали 47,8% избирателей. На втором месте с 8,6% голосов Попов, на третьем - зампредседателя партии "Голос" Сергей Притула. На четвертом месте с 8% - нардеп фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, за ней на пятом месте с 6,3% нардеп фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко. Остальные кандидаты набрали меньше 5% голосов избирателей.

По данным экзит-пола, проведенного совместно "Савик Шустер студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов соцкомпании Liberty Report, за Кличко проголосовали 45,93%. За Попова проголосовали 9,62%, за Верещук – 8,53%, за Кучеренко – 7,82%, за Притулу – 7,27%.

По результатам экзит-пола "Рейтинга", на выборах в горсовет Киева "ОПЗЖ" набирает 6,7% голосов.

По результатам экзит-пола "Савик Шустер студии", "ОПЗЖ" набирает 7,76% голосов избирателей.

Теги: #киев #мэр #попов #выборы
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