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21:36 25.10.2020

Полиция Брюсселя арестовала около 60 протестовавших против антикоронавирусных мер

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Около 60 человек были подвергнуты в воскресенье в Брюсселе административным арестам за нарушение общественного порядка во время протестных акций против введенных властями дополнительных антикоронавирусных мер.

"Эти аресты проводились в ходе различных манифестаций против мер, принятых в рамках борьбы с коронавирусом", - сообщил СМИ официальный представитель столичной полиции Оливье Слосс.

Он отметил, что эти аресты в основном произведены в квартале учреждений Европейского союза.

В период с 15 по 21 октября в Бельгии зафиксировано в среднем 11891 новое заражение коронавирусом в сутки, что выше на 50%, чем за предыдущую неделю, свидетельствуют последние цифры института общественного здравоохранения Sciensano.

В целом в стране заразились 305409 человек с начала пандемии.

Среднее количество летальных исходов в сутки от COVID-19 в период с 15 по 21 октября составило 39 человек.

Федеральное правительство объявило 23 октября о дополнительных ограничительных мерах в связи с ухудшением в Бельгии статистики эпидемиологической обстановки, неуклонно демонстрирующей в последние недели нарастание всех показателей по пандемии COVID-19.

За неделю до этого правительство Бельгии уже ввело ряд жестких мер, как комендантский час и закрытие ресторанов и кафе.

После объявления федеральных ограничений в минувшую пятницу, Брюссельский столичный регион и Валлония предприняли собственные дополнительные более строгие рестрикции.

Теги: #пандемия #бельгия #протесты #аресты
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