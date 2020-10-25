Глава правительства Болгарии заразился COVID-19

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в воскресенье на своей страничке в "Фейсбуке" сообщил о том, что заразился коронавирусом.

"После двух ПЦР-тестов сегодня получены положительные результаты на COVID-19. У меня общее недомогание, в настоящий момент я остаюсь на лечении дома. Вся информация о моих контактах передана в региональную инспекцию здравоохранения. Я уверен, что при соблюдении всех мер я справлюсь!" - написал он.

Борисов отметил, что отложил все встречи и ушел на самоизоляцию еще в пятницу после того, как заражение коронавирусом подтвердилось у министра регионального развития и управления Николая Нанкова, с которым он общался.