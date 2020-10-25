"Президентский опрос" в день выборов проводится только за пределами участков – глава Нацполиции

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко подчеркивает, что опрос, инициированный президентом Украины, проводится исключительно за пределами избирательных участков, и призывает избегать политических спекуляций по этому поводу.

"Что касается опроса "Пять вопросов от президента", хочу сказать, что на данный момент этот опрос проводится исключительно за пределами избирательных участков. Конечно, есть лишний ажиотаж и призывы к насилию. Могу сказать, что действительно, это политическая спекуляция – никто не имеет права никому угрожать", - сказал Клименко в воскресенье в ходе брифинга в Киеве.

По его словам, в Киеве, в частности, поступали угрозы в адрес волонтера, которая принимала участие в опросе.

"В политические игры полиция не играет. Полиция исключительно на стороне закона", - подчеркнул глава Нацполиции.

По его словам, в полицию поступило 4 заявления о том, что якобы волонтеры, проводящие опрос, работают за деньги. "У меня нет подробной информации о том, что привлекали несовершеннолетних", - сказал Клименко.