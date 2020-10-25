ЯВКА НА ВЫБОРАХ В КИЕВЕ НА 13:00 СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 16% - ЗАМГЛАВЫ ГОРОДСКОЙ ТИК

Климпуш-Цинцадзе призвала МИД Украины отреагировать на призыв Сийярто поддержать одну из партий на местных выборах в Украине
ЦИК: Наибольшая явка на 13:00 в Одесской области (без Одессы) – 26%, наименьшая в Черновицкой и Ивано-Франковской областях – 14%
В "Слуге народа" подчеркивают, что случаев использования "вопиющего админресурса" на местных выборах не было
Белорусская милиция подтвердила применение слезоточивого газа на акции протеста в Лиде, сообщила о задержании десятков человек
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