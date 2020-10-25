События

15:22 25.10.2020

ЯВКА НА ВЫБОРАХ В КИЕВЕ НА 13:00 СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 16% - ЗАМГЛАВЫ ГОРОДСКОЙ ТИК

0 мин читать

Теги: #молния
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:22 25.10.2020
ЦИК: НАИБОЛЬШАЯ ЯВКА НА 13:00 В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ ОДЕССЫ) – 26%, НАИМЕНЬШАЯ В ЧЕРНОВИЦКОЙ И ИВАНО-ФРАНКОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ – 14%

ЦИК: НАИБОЛЬШАЯ ЯВКА НА 13:00 В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ ОДЕССЫ) – 26%, НАИМЕНЬШАЯ В ЧЕРНОВИЦКОЙ И ИВАНО-ФРАНКОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ – 14%

14:08 25.10.2020
ЯВКА НА МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 12.00 13,5% - "ОПОРА"

ЯВКА НА МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 12.00 13,5% - "ОПОРА"

10:05 25.10.2020
ЧЕТЫРЕ УЧАСТКА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ ЕЩЕ НЕ ОТКРЫЛИСЬ – МВД УКРАИНЫ

ЧЕТЫРЕ УЧАСТКА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ ЕЩЕ НЕ ОТКРЫЛИСЬ – МВД УКРАИНЫ

08:43 25.10.2020
В УКРАИНЕ ЗА СУТКИ 6088 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19, УМЕРЛИ 102 ЧЕЛОВЕКА– СНБО

В УКРАИНЕ ЗА СУТКИ 6088 ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19, УМЕРЛИ 102 ЧЕЛОВЕКА– СНБО

12:24 20.10.2019
Молния убила пастуха и десятки овец на юге Грузии

Молния убила пастуха и десятки овец на юге Грузии

10:17 22.07.2019
В ЦИК ПОСТУПИЛИ 50,01% ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОТОКОЛОВ: "СЛУГА НАРОДА" - 42,45%, ОПЗЖ – 12,88, ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ – 8,64, БАТЬКИВЩИНА – 8,01, "ГОЛОС" – 6,38%

В ЦИК ПОСТУПИЛИ 50,01% ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОТОКОЛОВ: "СЛУГА НАРОДА" - 42,45%, ОПЗЖ – 12,88, ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ – 8,64, БАТЬКИВЩИНА – 8,01, "ГОЛОС" – 6,38%

10:07 22.07.2019
ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ УКРАИНЫ СОСТОЯЛИСЬ – ГЛАВА ЦИК

ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ УКРАИНЫ СОСТОЯЛИСЬ – ГЛАВА ЦИК

09:30 22.07.2019
"ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ" ПОБЕДИЛА НА ЗАРУБЕЖНОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ, НАБРАВ 29,55% ГОЛОСОВ, У СЛУГИ НАРОДА 28,13% - 100% ПРОТОКОЛОВ

"ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ" ПОБЕДИЛА НА ЗАРУБЕЖНОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ, НАБРАВ 29,55% ГОЛОСОВ, У СЛУГИ НАРОДА 28,13% - 100% ПРОТОКОЛОВ

07:21 22.07.2019
ЦИК ОБРАБОТАЛ ТРЕТЬ ПРОТОКОЛОВ: "СЛУГА НАРОДА" - 42,15% ГОЛОСОВ, "ОПЗЖ" - 12,7%, "ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ" - 8,72%, "БАТЬКИВЩИНА" – 8,17%, "ГОЛОС" - 6,41%

ЦИК ОБРАБОТАЛ ТРЕТЬ ПРОТОКОЛОВ: "СЛУГА НАРОДА" - 42,15% ГОЛОСОВ, "ОПЗЖ" - 12,7%, "ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ" - 8,72%, "БАТЬКИВЩИНА" – 8,17%, "ГОЛОС" - 6,41%

23:57 21.07.2019
НА ВЫБОРАХ В РАДУ ЯВКА СОСТАВИЛА 49,84% – ДАННЫЕ ЦИК ПО ВСЕМ 199 ОКРУГАМ

НА ВЫБОРАХ В РАДУ ЯВКА СОСТАВИЛА 49,84% – ДАННЫЕ ЦИК ПО ВСЕМ 199 ОКРУГАМ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Инициированный Зеленским опрос проходит у 55% участков по всей Украине – "Опора"

Явка на местных выборах по состоянию на 12.00 13,5% - "Опора"

Активистка Femen пыталась попасть на избирательный участок, где голосовал Зеленский с супругой

Любые опросы возле избирательных участков после голосования не нарушают закон – Аваков

В целом голосование в Украине началось вовремя - глава ЦИК Диденко

ПОСЛЕДНЕЕ

Климпуш-Цинцадзе призвала МИД Украины отреагировать на призыв Сийярто поддержать одну из партий на местных выборах в Украине

В Луганской области на 15.00 проголосовали 24% избирателей - обладминистрация

ЦИК: Наибольшая явка на 13:00 в Одесской области (без Одессы) – 26%, наименьшая в Черновицкой и Ивано-Франковской областях – 14%

Мер Львова не смог проголосовать с заграничным паспортом

В харьковскую полицию поступило 130 сообщений о нарушениях на выборах, открыто 7 дел

В "Слуге народа" подчеркивают, что случаев использования "вопиющего админресурса" на местных выборах не было

Для сдерживания распространения коронавируса в Испании введен режим ЧП

Белорусская милиция подтвердила применение слезоточивого газа на акции протеста в Лиде, сообщила о задержании десятков человек

Инициированный Зеленским опрос проходит у 55% участков по всей Украине – "Опора"

Полиция проверяет еще один факт "каруселей", 8 сообщений о минировании не подтвердились – Клименко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА