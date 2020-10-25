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14:21 25.10.2020

Денисова о привлечении несовершеннолетних к проведению президентского опроса: лица с 14 лет могут быть волонтерами с разрешения родителей

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Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что участие несовершеннолетних волонтеров в проведении президентского опроса не нарушает закон, если имеется разрешение от родителей.

"Обращаю внимание, что в соответствии со статьей 7 закона Украины "О волонтерской деятельности" волонтер - физическое лицо, которое добровольно осуществляет социально направленную некоммерческую деятельность путем предоставления волонтерской помощи. Волонтерами могут стать граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, которые являются дееспособными. Лица в возрасте от 14 до 18 лет осуществляют волонтерскую деятельность с согласия родителей (усыновителей), приемных родителей, родителей-воспитателей или попечителя", - написала Денисова на телеграмм-канале.

Она уточнила, что несовершеннолетние не могут оказывать волонтерскую помощь Вооруженным силам Украины, другим военным формированиям, правоохранительным органам, органам государственной власти во время действия особого периода, правовых режимов чрезвычайного или военного положения, проведения антитеррористической операции и т.д., а также в осуществлении надзора за осужденными и в медицинских учреждениях.

Также волонтерская деятельность, согласно закону, является формой благотворительной деятельности.

"Таким образом, участие несовершеннолетних детей в волонтерстве правомерно, если согласие на нее дано родителями или другими законными представителями ребенка, а сама волонтерская помощь является добровольной и бесплатной", - заключила Денисова.

Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения о привлечении несовершеннолетних к проведению опроса, инициированного президентом Украины в день голосования на местных выборах 25 октября.

Теги: #опрос #волонтеры #комментарий
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