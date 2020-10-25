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13:15 25.10.2020

Десять БТР охраняют резиденцию Лукашенко в Минске на фоне протестов в последний день ультиматума оппозиции

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Бронетехника введена в центр Минска для охраны резиденции Александра Лукашенко на фоне анонсированных белорусской оппозицией несанкционированных протестов в последний день так называемого "Народного ультиматума".

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, десять БТР проследовали по проспекту Победителей в направлении площади Государственного флага, рядом с которой расположена городская резиденция Лукашенко "Дворец независимости".

Они заехали на территории резиденции и расположились по периметру.

Площадь и подходы к резиденции оцеплены силовиками.

На других площадях в центре Минска в воскресенье днем также усилены меры безопасности. Количество спецтехники в центре белорусской столицы по сравнению с прошлыми протестами заметно возросло. На основных улицах города дежурит более 10 единиц заградительных машин и водометов.

Оцеплены металлическими ограждениями Площадь Независимости и Октябрьская площадь. По периметру развернута колючая проволока, за ней дежурят силовики в камуфляже и бронежилетах. У некоторых из них автоматы Калашникова. Прохожих туда не пускают.

На проспекте Независимости под мостом в створе улицы Московской припаркованы несколько грузовиков правоохранителей, а также заградительные машины системы "Рубеж" и два водомета. Проезд под мостом в сторону железнодорожного вокзала закрыт.

Силовики блокируют съезды на проспект с прилегающих улиц.

Перекрыты все подходы к площади Свободы, у ратуши люди молятся за свободу Белоруссии. Небольшие группы людей стоят на площади и у костела. Всего там насчитывается около 200 человек.

Также оцеплена площадь вокруг музея Великой отечественной войны и прилегающий к ней парк. По периметру выстроились военные в полевой экипировке с оружием.

Кроме того, силовики занимают ключевые точки вокруг объявленного ранее места сбора демонстрантов - они контролируют мосты и перекрестки. Автобусы и другой транспорт правоохранителей дежурит у Администрации президента и в районе площади Победы - у Генпрокуратуры, также люди в камуфляже замечены рядом со зданием КГБ Беларуси.

Теги: #бтр #минск #беларусь
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