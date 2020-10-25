События

06:55 25.10.2020

На Буковине за сутки зафиксировали 289 новых случаев коронавируса

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В Черновицкой области в течение субботы зафиксировали 289 случаев инфицирования COVID-19. Всего в области уже более 19,4 тыс. больных инфекцией, сообщил глава облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook.

За последние сутки зафиксировано 289 случаев болезни, 19 405 в целом. 75 человек выздоровели за последние сутки, 9937 с начала эпидемии. Черновицкий областной центр исследовал 658 образцов в сутки.

Всего от коронавируса в регионе умерло 435 человек.

Теги: #буковина #коронавирус
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