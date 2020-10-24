На Кировоградщине правоохранители разоблачили сеть подкупа избирателей – полиция

В Кировоградской области правоохранителями пресечена деятельность группы лиц, которые организовали и руководили сетью избирателей с целью подкупа для голосования в день проведения местных выборов 25 октября, сообщили в Нацполиции Украины.

"Правоохранители пресекли преступную деятельность группы лиц, которые создали и руководили сетью избирателей, которым путем подкупа предлагали голосовать за одну из политических партий и отдельных кандидатов от этой партии в день проведения местных выборов 25 октября", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбуке в субботу вечером.

Полицейские отметили, что стоимость одного голоса избирателя лица оценивали в 500 грн.