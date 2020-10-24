В Литве и Латвии установлен суточный антирекорд COVID-19, всего в странах Балтии 785 новых случаев заражения

Вильнюс/Рига/Таллин. 24 октября. ИНТЕРФАКС/BNS - В Литве за сутки выявлено самое большое число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии - 474 новых случаев, скончались три человека, также новый суточный максимум установлен в Латвии - 259 заболевших, умерли четыре человека, в Эстонии - 52 новых случая COVID-19.

В Литве общее число заболевших коронавирусом достигло 9 578 человек (накануне сообщалось о 442 новых заражениях), число умерших с начала пандемии - 129 человек.

В Латвии, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), за прошедшие сутки скончались четыре пациента с COVID-19, что является наибольшим числом скончавшихся за сутки больных с начала распространения вируса в стране.

За прошедшие сутки сделано 5 632 теста на коронавирус, доля позитивных результатов составила 4,6%. Накануне были зафиксированы 250 новых случаев коронавируса. С начала пандемии COVID-19 в Латвии подтвержден у 4467 человек, выздоровели 1357 человек. В стационарах на сегодняшний день лечатся 127 пациентов, у 119 из них состояние средней тяжести, а восемь человек находятся в тяжелом состоянии.

В Эстонии за последние сутки было проведено 1 335 первичных тестов на коронавирус, сообщил в субботу департамент здоровья. Общее число инфицированных увеличилось до 4 351 человек.

По состоянию на 24 октября в больницах находится 29 пациентов с коронавирусом, из них трое на искусственном вентилировании легких.

Умерших за последние сутки не зафиксировано. Общее число жертв COVID-19 c начала пандемии составило 73 человека.

Всего в Эстонии было сделано более 251 тыс. первичных тестов на COVID-19, из которых 4 351 или 1,7% оказались положительными, выздоровел 3 441 заболевший.