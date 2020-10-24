В Николаеве проходят украинско-британские учения "Warrior Watcher-2020"

В Николаеве при участии представителей Военно-морских сил, Воздушных сил Вооруженных сил Украины и Вооруженных сил Великобритании проходят украинско-британские учения "Warrior Watcher-2020", сообщает Министерство обороны Украины.

"В течение первой недели была изучена методика планирования охраны и обороны аэродромов, которую применяют в ВС Великобритании, Также в этом году был учтен опыт предыдущих учений, когда был только один сценарий, и внесены соответствующие коррективы", - рассказал заместитель руководителя учения подполковник Сергей Максименко.

Отмечается, что основная цель тренировок - ознакомление с теоретическими основами планирования и оценки рисков защиты аэродромов и критических объектов инфраструктуры по стандартам НАТО, повышение уровня совместимости между подразделениями Вооруженных сил Украины и подразделениями охраны Королевских военно-воздушных сил Великобритании.

По словам руководителя группы инструкторов ВС Великобритании флайт-лейтенанта Бена Хьюитта, для британских инструкторов важно не только проводить тренировки для украинских коллег, а также обмениваться опытом и мыслями.

"То, чему мы учим, мы по факту даем инструментарий, который позволит вам более качественно и точно формировать план обороны аэродромов. Кроме того, это обеспечит максимальную гибкость при планировании. Нам очень приятно, что мы уже второй год подряд приезжаем в Украине и в дальнейшем углубляем сотрудничество между нашими странами и дружеские связи", - подчеркнул он.

Как сообщает информационное агентство "АрмияИнформ", это вторые маневры на базе 198-го учебного центра ВМС Украины.