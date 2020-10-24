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02:35 24.10.2020

"Укрзализныця" с полуночи 26 октября восстановит движение поездов с закрытых ж/д станций

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"Укрзализныця" с полуночи 26 октября восстановит движение поездов с закрытых ж/д станций

"Укрзализныця" с полуночи 26 октября восстановит движение поездов из большинства закрытых станций, поскольку такие поездки являются для граждан более безопасными, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 00:01 26 октября будет открыта продажа билетов из железнодорожных станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов-Пассажирский, Хмельницкий, Тернополь, Гречаны, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т.Шевченко, Сумы", - сказано в сообщении.

Теги: #движение #укрзализныця #украина #поезда
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