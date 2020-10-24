Защита Маркива: обвиняют не только гвардейца, но и всю украинскую нацию

На четвертом апелляционном заседании по делу нацгвардейца Виталия Маркива в Италии защитники представили неопровержимые доказательства его непричастности к убийству журналиста Андреа Рокелле в 2014 году, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

"В Италии в военных преступлениях обвиняют не только гвардейца, но и всю украинскую демократическую нацию за то, что они защищают свою территорию", - сказал правозащитник Маркива Раффаэле Делла Валле.

Он отметил, что Маркив зашел в зал суда "уже виновным", сторона обвинения не дала ему возможности на защиту.

В свою очередь прилетевший в Италию в рамках безопасности форума министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что дело Маркива - одна из составляющих гибридной войны, которую развязала Россия против Украины.

"Дело против гвардейца Маркива - это гибридный удар по Украине. Это все было инсценировано в 2015 году российскими пропагандистами и подхвачено во Франции и Италии, вылилось в обвинения против украинского солдата и Украины. Те слова, которые звучали от стороны обвинения, пытались оправдать террористов: будто бы, это Украина начала боевые действия. Дело против Маркива - это гибридная война, но мы должны побеждать и доказывать свою правоту везде: на фронте, где рвутся мины, и в зале суда", - сказал Аваков.

Он добавил, что "в Европе и по всему миру Россия против Украины действует достаточно системно, но большинство международных институтов четко разбираются в реальной ситуации".

"Мы сотрудничаем с Интерполом и другими партнерами, чтобы убирать обвинения против нашей страны. Однако, как в деле гвардейца Маркива, бывают абсурдные ситуации. Каждый наш солдат может рассчитывать на нашу поддержку", - заявил Аваков.

Отмечается, что первым в суде выступал защитник Украины Николо Бертолини Клеричи. Он отметил, что украинская армия - это защитники государства, которые защищают свою землю от российского агрессора.

"Сторона обвинения использовала слово" шайка "для характеристики украинского войска. "Шайка" можно смело назвать людей, которые захватили территорию соседнего государства. Более того, сторона обвинения исказила отчеты международных организаций, в которых четко было указано, что сепаратисты также использовали минометы и тяжелое вооружение", - подчеркнул адвокат.

По словам стороны защиты, даже слова участника событий журналиста Рогелона доказывают - стреляли не с горы Карачун, где расположены позиции украинских военных, а с противоположной стороны пророссийских боевиков.

Во время слушания в зале суда провели разбор видеозаписи Рогелона, на котором четко видно, что на потолке машины, в которой находились журналисты, нет входных отверстий: то есть, выстрелы по журналистам "прилетали" не сверху с Карачуна. Кроме того, эта видеозапись подчеркивает, что по журналистам стреляли именно со стороны боевиков.

Адвокат Донателла Рапетти отметила, что показания журналиста Рогелона нельзя считать объективными. Поскольку он путался в показаниях, так и не смог определить, как выглядит форма украинских военных и даже не мог указать, какие именно осколки изъяли из его ноги. Но даже в его словах можно найти то, что не признает приговор. Рапетти четко указывает, что стреляли слева и вблизи, то есть 100% не с горы Карачун.

Адвокат Рапетти отмечает, что все выводы обвинения расходятся с элементарными законами физики и математики. Ведь если даже посчитать те интервалы между обстрелами, которые указывают свидетели, то сразу становится понятным, что обстрел начали не с горы. Адвокат настаивает, что никто не хотел убивать журналистов, они сознательно поехали в зону боевых действий и попали под перекрестный огонь.