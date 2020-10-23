Пограничники задержали гражданина Украины, возвращавшегося из РФ с печатной продукцией "ЛНР"

В пункте пропуска Гоптовка (Харьковская обл.) украинские пограничники во время совместного осмотра с представителями таможни обнаружили у гражданина Украины (1975 г.р), возвращавшегося пешком из РФ, запрещенную печатную продукцию.

"Во время осмотра его вещей были обнаружены "конституция", "уголовный кодекс", "топографические карты", "картосхемы", "описания государственной символики", "периодические издания" так называемой ЛНР", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Задержанный рассказал пограничникам, что направлялся в гости к родителям, а также подать документы для получения паспорта гражданина Украины для выезда за границу. А печатную продукцию якобы приобрел по просьбе своего знакомого, в одном из киосков в Луганске и должен был передать ему в Лисичанск.

Пограничники передали задержанного и обнаруженную у него печатную продукцию сотрудникам Национальной полиции.