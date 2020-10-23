Все врачи Коломыйской инфекционной больницы заболели COVID-19

В Коломые (Ивано-Франковская обл.) все врачи инфекционной больницы заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает "Суспильне. Новыны" со ссылкой на городского голову Коломыи Игоря Слюзара.

По его словам, в настоящее время в КНП "Коломыйская инфекционная больница Коломыйского городского совета Ивано-Франковской области" пациентов обслуживает средний и младший персонал, поскольку все врачи больны COVID-19, в том числе руководитель учреждения. В целом в инфекционной больнице работают 17 врачей.

Слюзар также отметил, что в Коломые статистика зараженных коронавирусной инфекцией меняется к худшему: "В больнице лежит 21 больной с подтвержденным COVID-19, 24 - под подозрением".