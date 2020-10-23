Спецслужбы США выявили серию хакерских атак на системы органов власти, обвиняют группу, "поддерживаемую российскими властями" - СМИ

Министерство внутренней безопасности и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры предупредили о выявлении хакерских атак, направленных на системы органов власти США, а также серверы, связанные с авиационной промышленностью, пишет американское издание The Hill.

По его данным, "поддерживаемая российскими властями хакерская группа, известная в службах безопасности как Energetic Bear, с сентября атаковала государственные, местные, территориальные сети и изъяла данные как минимум с двух серверов, в том числе связанных с авиационной промышленностью".

"Федеральные агентства предупредили, что в результате по крайней мере одной атаки хакерская группа получила доступ к паролям, IT-инструкциям, информации о покупках-продажах, а также к карточкам доступа", - продолжает The Hill.

Газета отмечает, что "на сегодняшний день нет доказательств того, что была нарушена целостность данных о выборах, однако атаки представляли угрозу для некоторых данных о выборах, хранящихся в сетях государственного, местного и территориального уровня".

"У американских спецслужб также нет данных о том, что эта группа намеренно срывала работу авиационных систем, систем, связанных с образованием, выборами или работой органов власти", - подчеркивает The Hill.

Издание обращает внимание на то, что эта информация появилась на следующий день после того, как представители властей США объявили о том, что Россия и Иран якобы получили доступ к информации о выборах в США для дальнейшего использования ее для вмешательства в президентские выборы.

По данным The Hill, эта хакерская группа причастна к атакам на нефтегазовые компании в 2014 году, а также к недавней атаке на аэропорт Сан-Франциско.