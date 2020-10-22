События

20:16 22.10.2020

Зеленский: если украинская вакцина от COVID-19 сработает – это будет настоящая победа, потому что с коронавирусом будет борьба не один год

2 мин читать
Зеленский: если украинская вакцина от COVID-19 сработает – это будет настоящая победа, потому что с коронавирусом будет борьба не один год

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в Украине десятилетиями никто не занимался разработкой вакцин, и если создаваемая вакцина от COVID-19 будет действенной, то это будет настоящей победой страны и ее ученых.

"Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда. Мы не имеем права. Она (вакцина – ИФ), скажу так, уникальная. Это не пафос и не популизм. Она уникальная потому, что не такая, как другие. И это правда, это ключевое в этой вакцине. Что важно: мы знаем, у нас есть материалы и информация, что исследования проводились, но не на людях", - сказал он в интервью четырем украинским телеканалам, транслируемом в четверг.

Зеленский указал, что не может на сегодняшний день говорить о конкретных сроках, а если эффективная вакцина от COVID-19 появится у других стран, Украина в любом случае будет ее закупать.

"Мы не будем ждать нашу (вакцину – ИФ). Но потом будет добавлять нашу, потому что с COVID, все это признают, мы будем бороться с вами не год. Вакцина будет работать много лет. Это, наверное, как сегодня грипп", - пояснил он.

Зеленский обратил внимание, что согласно статистике и информации от украинских ученых, с 60-х, 70-х годов 20-го столетия в Украине разработкой вакцин никто не занимался.

"Прошло 50 лет, и я считаю, что это самая главная победа, которая есть. И если эта вакцина еще и сработает, то я считаю, что мы сделали немало", - подчеркнул он.

Президент также заявил, что готов испытать эту вакцину лично на себе после ее готовности: "Да. Те результаты, которые показывали, - я доволен. Если скажут – да".

Глава государства отметил, что на последней встрече, посвященной созданию вакцины, спрашивал у ее разработчиков, можно ли ускорить данный процесс, но ему пояснили, что спешка может привести к непризнанию полученных результатов.

"Потому что мы боимся очереди, боимся, что сможем "отвоевать" только несколько миллионов зарубежных чужих вакцин, и не на всех будет хватать. Есть процесс, и если мы сократим этот процесс, как мне сказали, результат может быть не признан ни в Украине, ни в мире. И это будет проблема", - сказал он.

Теги: #коронавирус #зеленский #вакцина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:54 22.10.2020
Греция ужесточает меры по борьбе с коронавирусом на фоне роста числа заражений

Греция ужесточает меры по борьбе с коронавирусом на фоне роста числа заражений

20:44 22.10.2020
На юге Испании ужесточают масочный режим

На юге Испании ужесточают масочный режим

20:25 22.10.2020
ЕС ограничил въезд граждан Канады, Грузии и Туниса из-за коронавируса

ЕС ограничил въезд граждан Канады, Грузии и Туниса из-за коронавируса

19:53 22.10.2020
Зеленский сообщил, что в ближайшее время с премьером будет оценивать работу министров, кто-то из которых может лишиться должности

Зеленский сообщил, что в ближайшее время с премьером будет оценивать работу министров, кто-то из которых может лишиться должности

19:38 22.10.2020
Байден перед финальными дебатами убедился, что у него нет COVID-19

Байден перед финальными дебатами убедился, что у него нет COVID-19

19:22 22.10.2020
Украина имеет право поступать по своему усмотрению, если не выполняются такие гарантии безопасности, как Будапештский меморандум – Зеленский

Украина имеет право поступать по своему усмотрению, если не выполняются такие гарантии безопасности, как Будапештский меморандум – Зеленский

19:10 22.10.2020
Зеленский заявляет о выполнении всех требований МВФ и объясняет задержку транша противодействием отдельных людей

Зеленский заявляет о выполнении всех требований МВФ и объясняет задержку транша противодействием отдельных людей

19:00 22.10.2020
Минздрав намерен создать в Украине Институт вакцин – Степанов

Минздрав намерен создать в Украине Институт вакцин – Степанов

18:52 22.10.2020
Зеленский: если генпрокурор не будет показывать результаты, я могу предложить другую кандидатуру

Зеленский: если генпрокурор не будет показывать результаты, я могу предложить другую кандидатуру

18:33 22.10.2020
Четыре крупнейших медучреждения Одессы полностью перепрофилируют исключительно под COVID-19, - глава ОГА

Четыре крупнейших медучреждения Одессы полностью перепрофилируют исключительно под COVID-19, - глава ОГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: если генпрокурор не будет показывать результаты, я могу предложить другую кандидатуру

Российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток

Четверо людей пострадали из-за пожара на утилизационном предприятии в Обухове - ГСЧС

Зеленский заявил, что в Украине не планируют вводить жесткий карантин, и отметил уникальность разрабатываемой в стране вакцины от COVID-19

Лауреатом премии им. Сахарова за 2020г. в Европарламенте объявили белорусскую оппозицию

ПОСЛЕДНЕЕ

Больницы Бельгии готовятся к наплыву коронавирусных пациентов

Строительство таких объектов, как Ледовый дворец в Мариуполе, является хорошим сигналом для временно оккупированных территорий Донбасса – Зеленский

Полиция разоблачила в Киеве схему организации подкупа избирателей, гражданам предлагали 1 тыс. грн вознаграждения

Великобритания вслед за ЕС ввела санкции за хакерские атаки на Бундестаг и ОЗХО

ЕС ввел антироссийские санкции за кибератаки на Бундестаг и ОЗХО, в том числе против начальника ГРУ

ЕС ввел антироссийские санкции за кибератаки на Бундестаг и ОЗХО, в том числе против начальника ГРУ

Еврокомиссия получила поддержку Европарламента в борьбе против "золотых паспортов"

Российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток

Мэр Мариуполя заболел COVID-19 - горсовет

Четверо людей пострадали из-за пожара на утилизационном предприятии в Обухове - ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА