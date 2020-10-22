Зеленский: если украинская вакцина от COVID-19 сработает – это будет настоящая победа, потому что с коронавирусом будет борьба не один год

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в Украине десятилетиями никто не занимался разработкой вакцин, и если создаваемая вакцина от COVID-19 будет действенной, то это будет настоящей победой страны и ее ученых.

"Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда. Мы не имеем права. Она (вакцина – ИФ), скажу так, уникальная. Это не пафос и не популизм. Она уникальная потому, что не такая, как другие. И это правда, это ключевое в этой вакцине. Что важно: мы знаем, у нас есть материалы и информация, что исследования проводились, но не на людях", - сказал он в интервью четырем украинским телеканалам, транслируемом в четверг.

Зеленский указал, что не может на сегодняшний день говорить о конкретных сроках, а если эффективная вакцина от COVID-19 появится у других стран, Украина в любом случае будет ее закупать.

"Мы не будем ждать нашу (вакцину – ИФ). Но потом будет добавлять нашу, потому что с COVID, все это признают, мы будем бороться с вами не год. Вакцина будет работать много лет. Это, наверное, как сегодня грипп", - пояснил он.

Зеленский обратил внимание, что согласно статистике и информации от украинских ученых, с 60-х, 70-х годов 20-го столетия в Украине разработкой вакцин никто не занимался.

"Прошло 50 лет, и я считаю, что это самая главная победа, которая есть. И если эта вакцина еще и сработает, то я считаю, что мы сделали немало", - подчеркнул он.

Президент также заявил, что готов испытать эту вакцину лично на себе после ее готовности: "Да. Те результаты, которые показывали, - я доволен. Если скажут – да".

Глава государства отметил, что на последней встрече, посвященной созданию вакцины, спрашивал у ее разработчиков, можно ли ускорить данный процесс, но ему пояснили, что спешка может привести к непризнанию полученных результатов.

"Потому что мы боимся очереди, боимся, что сможем "отвоевать" только несколько миллионов зарубежных чужих вакцин, и не на всех будет хватать. Есть процесс, и если мы сократим этот процесс, как мне сказали, результат может быть не признан ни в Украине, ни в мире. И это будет проблема", - сказал он.