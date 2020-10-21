События

20:44 21.10.2020

В суд направлено обвинение против мастеров леса, допустивших незаконную вырубку дубов и ясеней в Октябрьском лесхозе в Харьковской области

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В суд направлено обвинение против мастеров леса, допустивших незаконную вырубку дубов и ясеней в Октябрьском лесхозе в Харьковской области

Обвинительный акт в отношении четырех мастеров леса, допустивших незаконную вырубку деревьев в Октябрьском лесном хозяйстве в Харьковской области, направлен в суд.

Как сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, всем четверым инкриминируется служебная халатность (ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины).

"Досудебным расследованием установлено, что на территории ГП "Октябрьское лесное хозяйство" осуществлялась незаконная вырубка деревьев. Четверо мастеров леса... не обеспечили надлежащее хранение имущества государственного предприятия, которое им было вверено. В результате... неустановленными лицами незаконно вырублено более 550 деревьев, а именно дубов и ясеней", - говорится в сообщении.

По данным досудебного следствия, сумма ущерба, нанесенного таким образом государству, составляет почти 7 млн грн.

Теги: #нарушения #лесозаготовки
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