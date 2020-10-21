События

19:35 21.10.2020

Суд продлил меры пресечения обвиняемым по "делу Шеремета"

2 мин читать
Суд продлил меры пресечения обвиняемым по "делу Шеремета"

Шевченковский районный суд Киева в среду продолжил еще на два месяца меры пресечения обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета: содержание под стражей для Андрея Антоненко, круглосуточный домашний арест для Юлии Кузьменко и личные обязательства для Яны Дугарь.

Соответствующее решение суд вынес по ходатайству стороны обвинения.

"Ходатайство прокурора удовлетворить, продлить срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому Антоненко...по 19 декабря включительно. Продлить срок действия меры пресечения виде круглосуточного домашнего ареста обвиняемой Кузьменко... Продлить срок действия дополнительных обязательств обвиняемой Дугарь", - говорится в определении суда.

Суд огласил резолютивную часть определения. Антоненко, Кузьменко и их защита могут подать апелляции на это решение в течение 7 дней.

Слушание дела по существу продолжится в 11.00 17 ноября.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко содержится под стражей. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.

Теги: #шеремет #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:12 21.10.2020
Судебные иски, связанные с выборами, будут рассматриваться админсудами, Верховному суду подсудны дела по решениям ЦИК

Судебные иски, связанные с выборами, будут рассматриваться админсудами, Верховному суду подсудны дела по решениям ЦИК

12:31 21.10.2020
КС приступил к рассмотрению жалобы о конституционности положений Админкодекса в части ответственности за автофиксирумые нарушения ПДД

КС приступил к рассмотрению жалобы о конституционности положений Админкодекса в части ответственности за автофиксирумые нарушения ПДД

09:53 21.10.2020
Председатель Черновицкого облсовета отстранен от должности еще на месяц - ВАКС

Председатель Черновицкого облсовета отстранен от должности еще на месяц - ВАКС

06:58 21.10.2020
Суд отложил подготовительное заседание по иску о взыскании задолженности по кредиту на реконструкцию харьковского парка им. Горького

Суд отложил подготовительное заседание по иску о взыскании задолженности по кредиту на реконструкцию харьковского парка им. Горького

18:30 20.10.2020
Экс-акционер ПриватБанка Боголюбов подал три иска в Хозсуд Киева против банка

Экс-акционер ПриватБанка Боголюбов подал три иска в Хозсуд Киева против банка

19:58 19.10.2020
Верховный суд передал дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in в Печерский райсуд – генпрокурор

Верховный суд передал дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in в Печерский райсуд – генпрокурор

12:02 19.10.2020
Садовой призывает книжные магазины Львова не снимать с продажи книгу о деле Стуса

Садовой призывает книжные магазины Львова не снимать с продажи книгу о деле Стуса

11:52 19.10.2020
Авторы книги о поэте Стусе намерены обжаловать решение о запрете распространения издания

Авторы книги о поэте Стусе намерены обжаловать решение о запрете распространения издания

10:12 19.10.2020
Суд запретил распространять книгу "Дело Василия Стуса" без разрешения Медведчука

Суд запретил распространять книгу "Дело Василия Стуса" без разрешения Медведчука

15:49 18.10.2020
"Евросолидарность" требует от властей Одессы прекратить попытки переименования проспекта Небесной Сотни и готовит иск в суд

"Евросолидарность" требует от властей Одессы прекратить попытки переименования проспекта Небесной Сотни и готовит иск в суд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Postponing second round of local elections would leave cities in limbo – CVU

Перенос второго тура выборов "подвесит" местные власти в Киеве и других городах - КИУ

Со следующей недели заседания правительства будут проходить в онлайн-режиме - Шмыгаль

Шмыгаль призвал регионы подавать предложения о развертывании мобильных госпиталей и расширении коечного фонда

В Киеве за сутки коронавирусом заболели 559 киевлян, в медучреждениях от COVID-19 сейчас лечатся 1666 больных – Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ пресекла деятельность чиновников ГАСИ, незаконно выдававших разрешения на начало строительства и сертификаты готовности ввода объектов в эксплуатацию

Подготовка к саммиту "нормандского формата" ведется на уровне советников - кабмин ФРГ

Глава Минздрава Швейцарии считает ситуацию с COVID-19 в стране одной из худших в Европе

Налоговая милиция Киева пресекла производство фальсифицированных антисептиков, которые закупались за средства бюджета - ГФС

Папа Римский Франциск высказался в поддержку однополых гражданских союзов

Министр здравоохранения ФРГ заразился коронавирусом

На местных выборах в Украине право голоса имеют более 28,6 млн избирателей – ЦИК

Войска США в восточной Европе гарантируют сдерживание любой дальнейшей активности РФ - постпред США при НАТО

Президент Украины предлагает Раде отменить мораторий на открытие дел о банкротстве в период карантина

Российские наемники на Донбассе с начала суток трижды нарушили режим тишины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА