События

19:28 21.10.2020

Налоговая милиция Киева пресекла производство фальсифицированных антисептиков, которые закупались за средства бюджета - ГФС

2 мин читать
Налоговая милиция Киева пресекла производство фальсифицированных антисептиков, которые закупались за средства бюджета - ГФС

Налоговая милиция Главного управления Государственной фискальной службы в г. Киеве совместно со столичным ГУ Национальной полиции раскрыла должностных лиц одного из предприятий, которые поставляли некачественные дезинфицированные средства.

"Было установлено, что в разгар эпидемии COVID-19 они победили в конкурсных торгах, проводимых Департаментом социальной политики Киевской городской государственной администрации, на общую сумму более 19 млн грн. И, начиная с мая 2020 года, осуществляли реализацию некачественных, изготовленных из сырья неизвестного происхождения, средств дезинфекции для обработки рук и поверхностей (антисептиков), к тому же по значительно завышенным ценам", - сообщает пресс-служба ГФС Киева.

В ходе санкционированных обысков была изъята финансово-хозяйственная документация, которая свидетельствует о фактах расхищения бюджетных средств. Кроме того, в производственном помещении в одном из населенных пунктов неподалеку от Киева было остановлено нелегальное производство фальсифицированных дезинфицирующих средств, и изъято почти 1,2 тыс. литров "готовой продукции". Кроме того, изъято 1,2 тонны технического спирта неизвестного качества и происхождения, из которого изготовлялись так называемые "антисептики". Было изъято также оборудование, с помощью которого "товар" фасовали в розничную тару.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование. Образцы изъятой продукции будут направлены на экспертизу с целью определения степени вреда, который может быть нанесен здоровью людей вследствие ее использования.

Теги: #киев #закупка #фальсификат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:56 21.10.2020
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 559 киевлян, в медучреждениях от COVID-19 сейчас лечатся 1666 больных – Кличко

В Киеве за сутки коронавирусом заболели 559 киевлян, в медучреждениях от COVID-19 сейчас лечатся 1666 больных – Кличко

12:50 21.10.2020
Кличко: с 21 до 29 октября киевские школьники ушли на каникулы

Кличко: с 21 до 29 октября киевские школьники ушли на каникулы

17:56 20.10.2020
Киев получил 50 новых современных автобусов, до конца года поступят еще 150 - Кличко

Киев получил 50 новых современных автобусов, до конца года поступят еще 150 - Кличко

17:25 20.10.2020
Киев получил 50 новых автобусов производства МАЗ, до конца года поставят еще 150

Киев получил 50 новых автобусов производства МАЗ, до конца года поставят еще 150

17:02 20.10.2020
Кандидат Вандин на столичной Оболони заявляет о развертывании кампании по его дискредитации

Кандидат Вандин на столичной Оболони заявляет о развертывании кампании по его дискредитации

16:29 20.10.2020
В Киеве открылась выставка "Слом на Востоке. Жизнь меняется"

В Киеве открылась выставка "Слом на Востоке. Жизнь меняется"

15:09 20.10.2020
Киев закупил и доставил на все избирательные участки дезинфекторы и средства индивидуальной защиты - Кличко

Киев закупил и доставил на все избирательные участки дезинфекторы и средства индивидуальной защиты - Кличко

13:16 20.10.2020
Тестов на Covid-19 в Киеве пока хватает, но город продолжает увеличивать количество тестирований – мэр

Тестов на Covid-19 в Киеве пока хватает, но город продолжает увеличивать количество тестирований – мэр

12:50 20.10.2020
В Киеве за сутки выявлены 462 случая COVID-19, в том числе у 15 медиков – Кличко

В Киеве за сутки выявлены 462 случая COVID-19, в том числе у 15 медиков – Кличко

21:06 19.10.2020
Фонд Порошенко и компания "Рошен" запустили проект создания концерт-холла международного уровня в Киеве

Фонд Порошенко и компания "Рошен" запустили проект создания концерт-холла международного уровня в Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Слуга народа" не будет инициировать отмену второго тура местных выборов из-за распространения коронавируса – пресс-служба партии

Суд продлил меры пресечения обвиняемым по "делу Шеремета"

Postponing second round of local elections would leave cities in limbo – CVU

Перенос второго тура выборов "подвесит" местные власти в Киеве и других городах - КИУ

Со следующей недели заседания правительства будут проходить в онлайн-режиме - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Слуга народа" не будет инициировать отмену второго тура местных выборов из-за распространения коронавируса – пресс-служба партии

СБУ пресекла деятельность чиновников ГАСИ, незаконно выдававших разрешения на начало строительства и сертификаты готовности ввода объектов в эксплуатацию

Подготовка к саммиту "нормандского формата" ведется на уровне советников - кабмин ФРГ

Суд продлил меры пресечения обвиняемым по "делу Шеремета"

Глава Минздрава Швейцарии считает ситуацию с COVID-19 в стране одной из худших в Европе

Папа Римский Франциск высказался в поддержку однополых гражданских союзов

Министр здравоохранения ФРГ заразился коронавирусом

На местных выборах в Украине право голоса имеют более 28,6 млн избирателей – ЦИК

Войска США в восточной Европе гарантируют сдерживание любой дальнейшей активности РФ - постпред США при НАТО

Президент Украины предлагает Раде отменить мораторий на открытие дел о банкротстве в период карантина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА