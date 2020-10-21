Налоговая милиция Киева пресекла производство фальсифицированных антисептиков, которые закупались за средства бюджета - ГФС

Налоговая милиция Главного управления Государственной фискальной службы в г. Киеве совместно со столичным ГУ Национальной полиции раскрыла должностных лиц одного из предприятий, которые поставляли некачественные дезинфицированные средства.

"Было установлено, что в разгар эпидемии COVID-19 они победили в конкурсных торгах, проводимых Департаментом социальной политики Киевской городской государственной администрации, на общую сумму более 19 млн грн. И, начиная с мая 2020 года, осуществляли реализацию некачественных, изготовленных из сырья неизвестного происхождения, средств дезинфекции для обработки рук и поверхностей (антисептиков), к тому же по значительно завышенным ценам", - сообщает пресс-служба ГФС Киева.

В ходе санкционированных обысков была изъята финансово-хозяйственная документация, которая свидетельствует о фактах расхищения бюджетных средств. Кроме того, в производственном помещении в одном из населенных пунктов неподалеку от Киева было остановлено нелегальное производство фальсифицированных дезинфицирующих средств, и изъято почти 1,2 тыс. литров "готовой продукции". Кроме того, изъято 1,2 тонны технического спирта неизвестного качества и происхождения, из которого изготовлялись так называемые "антисептики". Было изъято также оборудование, с помощью которого "товар" фасовали в розничную тару.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование. Образцы изъятой продукции будут направлены на экспертизу с целью определения степени вреда, который может быть нанесен здоровью людей вследствие ее использования.