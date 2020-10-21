КС приступил к рассмотрению жалобы о конституционности положений Админкодекса в части ответственности за автофиксирумые нарушения ПДД

Конституционный суд Украины начал рассмотрение конституционной жалобы Алены Забары о соответствии Конституции положений части первой ст. 14-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

На пленарном заседании Первого сената Конституционного суда Украины в среду судьи приступили к слушанию жалобы в форме письменного производства. Автор жалобы, а также представители президента и Верховной Рады в КС не присутствовали на заседании, форма слушания предполагает рассмотрение при отсутствии участников производства.

Судья-докладчик по делу Виктор Кривенко, указывая на отсутствие представителей президента и парламента на заседании, сказал, что в этом "ощущается какое-то неуважение" к КС.

Глава суда Александр Тупицкий отметил, что участники производства уведомляются о слушании в письменной форме, а не вызываются. "Вениславский (представитель президента в КС Федор Вениславский - ИФ) вообще не реагирует на наши уведомления. А Совгиря (постоянный представитель Верховной Рады в КС - ИФ) избрала свою тактику и пишет рассматривать при ее отсутствии. Но для нас это не тот процесс, где их (присутствие) обязательно или необязательно, они сами определяются с этим вопросом", - сказал Тупицкий.

При этом глава суда отметил, что когда дело рассматривается в форме устного слушания, действуют другие подходы относительно участия сторон.

Судья-докладчик изложил суть конституционной жалобы. "Автор жалобы считает, что примененные в окончательном судебном решении по его делу-постановлении Третьего апелляционного суда - положения части первой ст 14-2 Кодекса об административных правонарушениях... противоречат статьям 22, 24, 61, 62, 129 Конституции Украины, поскольку предусматривают возможность привлечения к ответственности лиц, которые не совершали административного проступка", - сказал Кривенко.

По его словам, на рассмотрении КС находится еще две аналогичные конституционные жалобы, объединенные в одно производство. Кривенко сообщил, что Совгиря обратилась с ходатайством об объединении всех этих жалобой, поскольку предмет конституционного рассмотрения является тем же. Председатель суда сказал, что решение об объединении констиционных жалоб будет принято в закрытой части заседания.

После выступления судьи-докладчика КС перешел в закрытую форму слушания по жалобе для принятия решения.