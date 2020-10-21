События

06:07 21.10.2020

В Черновцах полицейские устанавливают организаторов распространения листовок с сомнительными советами для избирателей

1 мин читать
В Черновцах полицейские устанавливают организаторов распространения листовок с сомнительными советами для избирателей

Правоохранители в Черновцах устанавливает организаторов распространения листовок с сомнительными советами для избирателей, сообщил отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"Авторы информационных материалов ссылаются на несуществующую волонтерскую медицинскую организацию и рекомендуют черновчанам, как посещать избирательные участки в условиях карантина. Полицейские выяснили, что медицинские работники Черновицкой области не имеют никакого отношения к указанным открыткам", - сказано в сообщении.

В полиции сообщили, что об инциденте, произошедшем 20 октября, сообщила местная жительница. По ее словам, на ул.Героев Майдана неизвестные расклеивали эти листовки.

По словам заявительницы, в этих материалах отмечается повышенный риск инфицирования COVID-19 для граждан старше 50 лет на избирательных участках. Также там размещены советы, которые не являются официальными рекомендациями Минздрава и могут повлиять на эмоциональное состояние избирателей, вызвав панику среди населения.

Правоохранители обследовали прилегающую территорию и обнаружили двух человек, которые распространяли указанные листовки. Полицейские отобрали у них объяснения и сейчас продолжают выяснять обстоятельства происшествия и устанавливают других лиц, причастных к изготовлению и распространению таких материалов.

Теги: #черновцы #украина #листовки #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:12 21.10.2020
Бывший генпрокурор Эстонии готова помогать развитию украинской прокуратуры

Бывший генпрокурор Эстонии готова помогать развитию украинской прокуратуры

03:36 21.10.2020
На Луганщине чиновников подозревают в хищении бюджетных средств на предотвращение катастроф в результате затопления шахт

На Луганщине чиновников подозревают в хищении бюджетных средств на предотвращение катастроф в результате затопления шахт

03:35 21.10.2020
На Буковине за сутки более 230 новых заболеваний коронавирусом

На Буковине за сутки более 230 новых заболеваний коронавирусом

02:36 21.10.2020
Харьковская полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием конвойного авто

Харьковская полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием конвойного авто

01:28 21.10.2020
Кравчук назвал четыре условия для достижения мира на Донбассе и его реинтеграции

Кравчук назвал четыре условия для достижения мира на Донбассе и его реинтеграции

01:19 21.10.2020
В КС ответили на обвинения "Слуги народа"

В КС ответили на обвинения "Слуги народа"

22:27 20.10.2020
НАК "Нафтогаз" поддерживает решение США о расширении санкций против "Северного потока-2"

НАК "Нафтогаз" поддерживает решение США о расширении санкций против "Северного потока-2"

22:11 20.10.2020
"Динамо" проиграло стартовый матч в Лиге чемпионов на своем поле "Ювентусу"

"Динамо" проиграло стартовый матч в Лиге чемпионов на своем поле "Ювентусу"

21:53 20.10.2020
Шкарлет назвал пять основных заданий МОН

Шкарлет назвал пять основных заданий МОН

20:27 20.10.2020
Полиция открыла дело из-за недостачи бюллетеней в Харькове

Полиция открыла дело из-за недостачи бюллетеней в Харькове

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экс-глава налоговой Верланов называет безосновательными и политически мотивированными обвинения в прокурорском подозрении

Донецкая область нуждается еще в 4 лабораториях, которые проводят ПЦР-исследования на COVID-19 - ОГА

СБУ разоблачила в Кривом Роге межрегиональную организованную группировку торговцев оружием из пророссийской организации

Экс-главе ГНС Верланову сообщено о подозрении в связи с недополучением бюджетом более 2 млрд грн

Экс-акционер ПриватБанка Боголюбов подал три иска в Хозсуд Киева против банка

ПОСЛЕДНЕЕ

SpaceX готовится запустить на орбиту третью за месяц группу интернет-спутников Starlink

Шеф Пентагона объяснил необходимость усиления военного присутствия США в Восточной Европе угрозами со стороны РФ

Экс-глава налоговой Верланов называет безосновательными и политически мотивированными обвинения в прокурорском подозрении

Беларусь разрешила иностранцам транзит без справки об отсутствии Covid с 22 октября

Донецкая область нуждается еще в 4 лабораториях, которые проводят ПЦР-исследования на COVID-19 - ОГА

Суточное число смертей от COVID-19 в Великобритании впервые с июня превысило 240 человек

В Циндао будут проверять импортные замороженные продукты после обнаружения живого вируса COVID-19 на упаковке трески

Полтавский ГОК намерен построить новую ЛЭП с демонтажем участка существующей и вырубкой деревьев под нее

Двое мошенников пытались завладеть зданием ГФС в центре Одессы – прокуратура

В ЕС заявили о росте киберугроз во время пандемии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА