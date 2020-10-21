В Черновцах полицейские устанавливают организаторов распространения листовок с сомнительными советами для избирателей

Правоохранители в Черновцах устанавливает организаторов распространения листовок с сомнительными советами для избирателей, сообщил отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"Авторы информационных материалов ссылаются на несуществующую волонтерскую медицинскую организацию и рекомендуют черновчанам, как посещать избирательные участки в условиях карантина. Полицейские выяснили, что медицинские работники Черновицкой области не имеют никакого отношения к указанным открыткам", - сказано в сообщении.

В полиции сообщили, что об инциденте, произошедшем 20 октября, сообщила местная жительница. По ее словам, на ул.Героев Майдана неизвестные расклеивали эти листовки.

По словам заявительницы, в этих материалах отмечается повышенный риск инфицирования COVID-19 для граждан старше 50 лет на избирательных участках. Также там размещены советы, которые не являются официальными рекомендациями Минздрава и могут повлиять на эмоциональное состояние избирателей, вызвав панику среди населения.

Правоохранители обследовали прилегающую территорию и обнаружили двух человек, которые распространяли указанные листовки. Полицейские отобрали у них объяснения и сейчас продолжают выяснять обстоятельства происшествия и устанавливают других лиц, причастных к изготовлению и распространению таких материалов.