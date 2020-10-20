Донецкая область нуждается еще в 4 лабораториях, которые проводят ПЦР-исследования на COVID-19 - ОГА

Донецкой области не хватает лабораторий, которые проводят исследования на COVID-19 методом ПЦР, сообщил начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению департамента здравоохранения ОГА Александр Педенко.

"К сожалению, количество лабораторий не соответствует нормативу, который должен быть в нашей области ... Вчера начальник штаба направил письмо в Центр общественного здоровья, в котором мы предложили дополнительно выделить для Донецкой области еще 4 лаборатории", - сказал он на брифинге в Краматорске во вторник, передает пресс-служба облгосадминистрации.

Также в ОГА отметили, что в Мариуполе количество ПЦР-исследований может возрасти, если в городской больнице №4 будет заменен аппарат, который сможет делать 96 исследований за 3-4 часа.

Так, на сегодняшний день исследования на COVID-19 методом ПЦР в Донецкой области проводят 9 лабораторий.

За прошедшие сутки в области диагностировали коронавирус еще у 256 человек, в том числе у 7 детей. Один человек скончался.