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14:33 20.10.2020

Семьям курсантов, погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области, выплачены компенсации – Генштаб ВСУ

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Семьям курсантов, погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области, выплачены компенсации – Генштаб ВСУ

Областные военные комиссариаты Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в понедельник, 19 октября, выплатили семьям погибших в авиакатастрофе под Чугуевом (Харьковская обл.) 25 сентября курсантов единоразовую денежную помощь.

"Выплату в размере 750-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, проведено путем зачисления средств на карточные счета, открытые семьями курсантов в учреждениях банков на их выбор", - сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в соцсети Facebook.

Отмечается, что на данный момент продолжает работать правительственная комиссия и продолжается работа по техническому расследованию катастрофы самолета Ан-26Ш. Семьям экипажа выплаты будут осуществлены после окончательного официального установления обстоятельств и причин авиакатастрофы.

Как сообщалось, 25 сентября около 20:50 на автодорогу Киев – Харьков - Довжанский, неподалеку от Чугуева упал самолет АН-26. Авиакатастрофа произошла во время плановых учебных полетов, когда самолет осуществлял посадку на аэродроме воинской части в Чугуеве. На борту находились 27 человек (20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 25 человек погибли на месте. Курсант Виталий Вильховый скончался в больнице от полученных ранений, еще один курсант Вячеслав Золочевский выжил и был госпитализирован.

По факту авиакатастрофы было начато уголовное производство по ст. 416 (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины

Министр обороны Андрей Таран 26 сентября принял решение о выплате денежной помощи семьям погибших в результате авиакатастрофы в размере 1 млн 576,5 грн (750 прожиточных минимумов) на каждого за счет фондов оборонного ведомства.

Теги: #чугуев #компенсация #авиакатастрофа
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