Крупные киносети выступают против повторного локдауна в Украине

Украинские сети кинотеатров Multiplex и "Планета Кино" выступают против повторного введения жестких карантинных мер, в частности, временного закрытия кинотеатров.

"Я надеюсь, что мы сможем работать даже в красных зонах, но пока нам этого не разрешают. Мы вынуждены подчиняться, и нарушать закон не будем. Но мы считаем, что это неправильное решение и по этому поводу пишем письма, организовываем рабочие группы, встречаемся с министрами, аргументируем. В Харькове, например, после входа в красную зону, работают торговые центры, рестораны, все общественные места – кроме кинотеатров. Очень печально, что ряд решений принимается просто через запятую, не анализируя, насколько это разумно и рационально", – сообщил агентству "Интерфакс-Украина" СЕО сети Multiplex Роман Романчук.

Он добавил, что в разработке компании находится несколько новых продуктов, однако их запуск может быть отложен в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью и решения о новом локдауне.

Совладелец сети "Планета кино" Дмитрий Деркач также отметил безрезультатность первого локдауна и неспособность властей обеспечить поддержку не работающему бизнесу.

"В США и Европе сотрудники закрытых компаний получали пособия, компаниям давали налоговые каникулы и беспроцентные займы из бюджета. У нас ничего подобного не было и, вряд ли, будет. Я не понимаю, как в таких условиях снова закрываться. Многие люди потеряют работу, останутся без денег, компании обанкротятся, государство не будет получать налоги. Соответственно, средств на борьбу с вирусом будет еще меньше. Я считаю, что второй локдаун, зная безрезультатность первого, – это бессмысленный, нелогичный шаг, который погубит огромное количество бизнесов и приведет экономику Украины к развалу", – описал ситуацию агентству "Интерфакс-Украина" Деркач.

По его словам, сеть "Планета кино" за девять месяцев 2020 года реализовала в 2,2 раза меньше билетов, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в июле-сентябре было продано почти втрое меньше билетов.

В свою очередь Романчук отметил сокращение результатов сети Multiplex в третьем квартале 2020 года против аналогичного периода 2019 года в среднем на 60%. При этом к концу сентября удалось сократить падение до 50%. По его словам, компания ведем переговоры с партнерами о реструктуризации долгов киносети.

Кроме того, операторы договорились о специальных условиях аренды в торгово-развлекательных центрах.

Киносети также запускали в продажу во время локдауна сертификаты на походы в кино, а также сотрудничали с ресторанами и курьерскими сервисами для доставки попкорна, специального меню и др.

"Сейчас невозможно строить прогнозы дальше, чем на один месяц или даже на одну неделю. Мы находимся в ситуации абсолютной неопределенности. И это чуть ли не самое сложное. Студии неожиданно переносят фильмы, сообщают о выпуске фильмов на онлайн платформах, крупные сети кинотеатров в мире (например, Cineworld) открываются, а потом заявляют о закрытии из-за отсутствия фильмов. Мы живем в страхе того, что нас могут закрыть в любой момент, а если это произойдет, бизнес может не восстановиться", – считает Деркач.