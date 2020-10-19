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13:34 19.10.2020

Зеленский: при росте количества больных COVID-19 нужна уверенность в достаточном количестве обеспеченных кислородом коек в больницах

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Зеленский: при росте количества больных COVID-19 нужна уверенность в достаточном количестве обеспеченных кислородом коек в больницах

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в ситуации роста заболеваемости COVID-19 необходимо быть уверенными в том, что в больницах достаточно коек, обеспеченных кислородом.

"Меня беспокоит высокий показатель загруженности коек в медицинских учреждениях. В этом месяце Национальная служба здоровья Украины законтрактовала дополнительно 23 больницы. При росте количества больных мы должны быть уверены, что достаточно коек, обеспеченных кислородом, в больницах", - сказал он на селекторном совещании по предотвращению распространения и ликвидации последствий коронавируса в Украине в понедельник, сообщает пресс-служба главы государства.

Представители Кабинета министров сообщили, что 571 млн грн субвенции были перечислены в регионы для обеспечения кислородом коек в опорных больницах, где принимают больных коронавирусной инфекцией.

Кроме того, правительство работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях Киеве, Одессы и в Донецкой области. Дополнительно проведена инвентаризация коек институтов Национальной академии медицинских наук и больниц "Укрзализныци". Министерство здравоохранения рассматривает эти койки для использования в экстренных ситуациях.

В Минздраве отметили, что проводят лицензирование предприятий, производящих необходимый кислород для обеспечения больниц.

На сегодня в Украине 15,5 тыс. коек в больницах обеспечены кислородом, почти 7,5 тыс. свободны.

Зеленский также указал, что нуждается в разработке программа страхования врачей от COVID-19.

Теги: #коронавирус #зеленский
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