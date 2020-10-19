Ереван сообщил об ожесточенных боях на южном направлении в Карабахе

Интенсивные боевые действия продолжаются в понедельник на южном направлении в зоне карабахского конфликта, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"На южном направлении продолжаются ожесточенные бои, наши подразделения изматывают врага", - написала представитель армянского военного ведомства в фейсбуке.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются с 27 сентября, несмотря на две попытки договориться о "гуманитарном перемирии".

Члены Совета Безопасности ООН по запросу России, Франции и США в понедельник проведут закрытые консультации по ситуации в Нагорном Карабахе.