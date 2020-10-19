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12:25 19.10.2020

Ереван сообщил об ожесточенных боях на южном направлении в Карабахе

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Интенсивные боевые действия продолжаются в понедельник на южном направлении в зоне карабахского конфликта, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"На южном направлении продолжаются ожесточенные бои, наши подразделения изматывают врага", - написала представитель армянского военного ведомства в фейсбуке.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются с 27 сентября, несмотря на две попытки договориться о "гуманитарном перемирии".

Члены Совета Безопасности ООН по запросу России, Франции и США в понедельник проведут закрытые консультации по ситуации в Нагорном Карабахе.

Теги: #карабах
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