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19:56 18.10.2020

Количество задержанных на акциях протеста в Беларуси превысило 100 человек

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Количество задержанных на акциях протеста в Беларуси превысило 100 человек

По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", на несанкционированных акциях протеста в республике в воскресенье задержано более 100 человек.

В списке "Весны" уже 108 человек. Больше всего задержанных в Минске. Кроме того, правозащитники сообщают о задержаниях в Бресте, Витебске, Гомеле, Дзержинске, Новогрудке, Светлогорске, Фаниполе.

Самая массовая несанкционированная акция прошла в Минске, протестующие прошли маршем по Партизанскому проспекту. Общее количество участников в какой-то момент достигло 15 тыс. человек.

В Беларуси уже более двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

Теги: #задержания #протест #беларусь
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