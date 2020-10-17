Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины с начала субботы

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили договоренности о режиме прекращения огня с начала суток, украинские военные не пострадали, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 17 октября, в районах ответственности наших бригад зафиксировано четыре нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, со стороны российско-оккупационных войск", - сказано в сводке штаба ООС, опубликованной на странице в Facebook.

Так, утром противник неприцельными выстрелами из станкового автоматического гранатомета пытался спровоцировать украинских воинов вблизи Водяного, а в полдень открыл огонь из ручного противотанкового гранатомета неподалеку Авдеевки.

"Украинские воины на вражескую огневую провокацию оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе населенных пунктов Пищевик и Широкино задокументированы полеты вражеских беспилотников типа "Квадрокоптер", которые пересекли линию разграничения.

"Беспилотные летательные аппараты противника были подавлены нашими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным их дальнейшее применение", - подчеркнули в штабе ООС.