Глава Луганской ОГА: пока мы не будем закрывать область полностью из-за попадания в "красную" зону, но жестко будем проверять соблюдение карантинных ограничений

В связи с попаданием в "красную" зону автомобильное сообщение в пределах Луганской области пока что не будут останавливать, как и работу торговых центров, однако будет жесткая проверка соблюдения карантинных ограничений, сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Вчера вечером на совещании с Министерством здравоохранения Украины нам удалось договориться о том, чтобы автомобильное сообщение в пределах области пока не останавливали, как и работу торговых центров. Но мы жестко будем проверять соблюдение карантинных ограничений. И если владелец хочет, чтобы его магазин работал, он будет следить за покупателями и персоналом", - отметил Сергей Гайдай во время общения с журналистами в Северодонецке.

Он добавил, что, однако, будут закрыты все учебные заведения и учреждения развлекательной деятельности, рестораны будут работать с ограничением до 22:00.

"Мы имеем ежедневный прирост инфицированных более 100 человек. Есть заболевшие врачи и медицинские работники, умершие от этой болезни. Главной проблемой остается нехватка врачей", - сказал Гайдай.

По его словам, за последние месяцы больницы обеспечены на твердую "четверку", в частности, аппаратами искусственной вентиляции легких и кислородными концентраторами, также вскоре поступят еще 10 аппаратов ИВЛ и 50 кислородных концентраторов.

Кроме того, Министерство здравоохранения перечислит области 10 млн грн для обеспечения медицинских учреждений кислородом.

Гайдай также напомнил, что с 15 октября приостановлен пропуск лиц на КПВВ "Станица Луганская", поскольку семеро из восьми человек, следующих из временно неподконтрольной территории, инфицированы коронавирусом.

"Они сдают анализы и, не дождавшись результатов, идут решать свои вопросы, общаясь с огромным количеством людей", - отметил глава областной государственной администрации.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Луганской области зафиксировано 104 новых случая COVID-19, три человека скончались. Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - 59,7%.