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10:37 16.10.2020

Депутаты оспаривают в Конституционном суде создание Национального оператора на рынке табака

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Депутаты оспаривают в Конституционном суде создание Национального оператора на рынке табака

В Конституционный суд поступило представление 46 народных депутатов относительно конституционности создания Национального оператора на рынке табачных изделий, сообщается на сайте суда.

"В Конституционный суд 15 октября 2020 года поступило конституционное представление 46 народных депутатов, в котором они просят проверить на соответствие Конституции Украины постановление Кабинета министров "О реализации экспериментального проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий" от 9 сентября 2020 года №840", - отмечается в сообщении КС.

Обжалуемое постановление Кабмина утверждает порядок реализации экспериментального проекта по Национальному оператору на рынке табачных изделий.

Авторы представления считают, что оспариваемый акт не соответствует (противоречит) ч.4 ст.13, частям 1,3 ст.42, ч.1 ст.64 Конституции.

Теги: #конституционный_суд #табачные_изделия #оператор #депутаты
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