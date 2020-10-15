Апелляционный суд оставил под стражей обвиняемых в организации нападения на активистку Гандзюк

Киевский апелляционный суд оставил под стражей обвиняемых в организации нападения на херсонскую активистку Катерину Гандзюк Владислава Мангера и Алексея Левина, сообщает пресс-служба суда.

По информации суда, 15 октября коллегия судей рассмотрела апелляционные жалобы Мангера и Левина на решение Днепровского райсуда об избрании обвиняемым меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей до 18 октября. "По результатам апелляционного рассмотрения... определение Днепровского райсуда оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты, поданные в интересах обвиняемых - без удовлетворения", - информирует пресс-служба суда.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник народного депутата Игоря Павловского, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексей Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

15 июня суд разрешил задержать Мангера для принудительного привода на заседание.

Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

19 июня суд поместил Мангера под стражу до 28 июля без права внесения залога.

Судом признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на Гандзюк.

20 августа Днепровский суд Киева арестовал на два месяца до 18 октября фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. По решению судьи, Мангер и Левин арестованы без права внесения залога.