Основатель UFuture решил перенести на весну-2021 Форум инновационных производств в Белой Церкви из-за усиления карантина

Основатель холдинга UFuture Василий Хмельницкий в связи с усилением противоэпидемиологических мероприятий в Украине принял решение перенести Форум инновационных производств на весну 2021 года.

"В связи с постановлением Кабмина №956 от 13 октября мы переносим Форум инновационных производств на весну 2021 года. Быстро принимать сложные решения, риски и ответственность – главный вызов для лидера. Спасибо Василию Хмельницкому. Нашей команде сегодня предстоит колоссальная работа, чтобы учесть интересы всех, кто готовился к форуму в качестве гостей, спикеров, партнеров, участников экспозоны, подрядчиков, медиа. Но здоровье сегодня и всегда – главный приоритет", - сообщила глава пресс-службы холдинга UFuture Александра Погорелая в Facebook.

Как сообщалось, проведение Форума инновационных производств было запланировано на 15 октября на территории индустриального парка "Белая Церковь". Среди спикеров мероприятия были заявлены основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов, глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха и др.

UFuture - холдинговая компания, которая объединяет бизнес- и социальные проекты Хмельницкого. Имеет диверсифицированный портфель активов в сфере недвижимости, инфраструктуры, промышленности, возобновляемой энергетики, фармацевтики и IT. Стоимость активов UFuture оценивается в $550 млн. Общая капитализация бизнесов, в которые она инвестировала, превышает $1 млрд.