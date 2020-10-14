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04:54 14.10.2020

Задержаны участники преступной группировки при попытке продажи взрывных устройств, боеприпасов и оружия – СБУ

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Задержаны участники преступной группировки при попытке продажи взрывных устройств, боеприпасов и оружия – СБУ

Сотрудники службы безопасности Украины задержали участников межрегиональной организованной преступной группировки, которые в домашних условиях изготавливали самодельные взрывные устройства, реализовывали часть из них, оружие и боеприпасы накануне Дня защитника Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что в состав группировки входили уголовник, действующий военнослужащий Вооруженных сил Украины и бывший участник одного из добровольческих батальонов. Организатором преступной группы оказался уроженец Житомирщины, который руководил ею находясь под стражей в Киевском и Черкасском следственных изоляторах по подозрению в разбое. Клиентов он подыскивал через личные связи в криминальных кругах", - говорится в сообщении, на официальном сайте СБУ во вторник.

В збу задокументировали факты продажи 4-х реактивных противотанковых гранат, 3-х автоматов Калашникова и двух пистолетов-пулеметов.

3 октября во время финального этапа спецоперации сотрудники СБУ задержали злоумышленников при сбыте несколько самодельных устройств и 3 боевых гранат.

"Правоохранители сейчас проводят 13 обысков в Киевской, Черкасской, Житомирской и Львовской областях, в том числе в Лукьяновском и Черкасском следственных изоляторах. Продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины", - подытожили в СБУ.

 

Теги: #сбу #украина #задержание
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