Алиев пригрозил пойти до конца в военном решении карабахского конфликта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал основной задачей своей армии получение контроля над стратегически важными высотами в Карабахе после прорыва линии фронта.

"Азербайджанская армия продолжает свою миссию. Каждый день мы освобождаем новые позиции: не принципиально, будь то село и город. Высота или гора представляет сейчас наибольшую важность, потому что города мы безусловно освободим, для нас важно занять стратегические высоты", - сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Global.

"Мы прорвали линию соприкосновения - ее больше нет. Также больше не существует статус кво. Миф о непобедимости армянской армии уже развеян. Мы показали, кто есть кто. Поэтому с новыми реалиями придется считаться как самой Армении, ее сторонникам, так и всему миру", - заявил Алиев.

Он добавил, Азербайджан ни перед чем не остановится, если не увидит от Армении конструктивных шагов по мирному урегулированию конфликта. "Мы не хотим проливать кровь, мы хотим возобновления дипломатических переговоров. Но если мы этого не увидим от армянской стороны, мы не остановимся и пойдем до конца. Но каким способом - военным или политическим, это другой вопрос. Мы хотим завершить военный этап, кровопролитие, чтобы не гибли люди, чтобы мирным путем вернуть свои земли", - сказал президент.

Власти Азербайджана ранее заявили, что с 27 сентября освободили в Карабахе около 40 населенных пунктов, армия заняла ряд господствующих высот.