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14:16 12.10.2020

Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали американцы Милгром и Уилсон

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Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали американцы Милгром и Уилсон

Американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон стали лауреатами Нобелевской премии по экономике 2020 года, объявили в понедельник в Нобелевском комитете в Стокгольме.

Премию им присудили "за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов проведения аукционов".

"Лауреаты этого года Пол Милгром и Роберт Уилсон изучали, как работают аукционы. Они также применили свои идеи для разработки новых форматов аукционов для товаров и услуг, например, радиочастот, которые сложно продать традиционным способом. Их открытия принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру", - говорится в заявлении, размещенном на сайте университета.

"Их теоретические открытия улучшили работу аукционов на практике", - отмечается в нем.

Премия в размере 10 млн шведских крон (свыше $1,1 млн) будет равно поделена между лауреатами.

Милгром преподаёт экономику в Стэнфордском университете, а также в разные годы преподавал или выступал с лекциями в Северо-западном Университете, Йельском Университете, в университете Беркли.

Ему 72 года, он родился в Детройте, там он окончил Мичиганский Университет. Затем в Стэнфордском университете он получил степень магистра наук по статистике, а позднее там же - докторскую степень в бизнесе.

Уилсон также преподает в Стэнфордском университете, его альма-матер - Университет Гарварда. Он родился в Небраске и получил стипендию в Гарвардском университете, где получил степени бакалавра, магистра и доктора делового администрирования. Ему 83 года.

Теги: #нобелевская_премия #экономика
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