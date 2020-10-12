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13:06 12.10.2020

Порошенко выписали из больницы, куда он был госпитализирован с COVID-19

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Порошенко выписали из больницы, куда он был госпитализирован с COVID-19

Состояние здоровья пятого президента Украины, народного депутата (фракция "Европейская солидарность") Петра Порошенко улучшилось, его выписали из больницы, сообщает пресс-служба политика.

"Спасибо всем, кто выразил искреннюю поддержку нашему лидеру Петру Порошенко. В последние дни мы получили сотни звонков, писем и сообщений в соцсетях от сторонников, друзей и коллег как из Украины, так и из-за рубежа. Сообщаем, что сегодня Петра Порошенко выписали из больницы, так как его состояние здоровья улучшилось", - сообщается на сайте политсилы.

Как сообщалось, пятый президент Украины (2014-2019 гг.), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко 29 сентября сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Теги: #коронавирус #порошенко
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