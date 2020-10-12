События

07:36 12.10.2020

Руководитель Минобразования заверил студентов, что их не будут выселять из общежитий принудительно

1 мин читать
Руководитель Минобразования заверил студентов, что их не будут выселять из общежитий принудительно

Исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет заверил украинских студентов, что их не будут принудительно выселять из общежитий, несмотря на то, что те являются одними из мест распространения коронавируса.

"Уверяю, что никто не будет принудительно выселять вас из общежитий (и я обязательно буду отмечать по этой позиции на заседаниях комиссии ТЭБ и ЧС и правительства). Хотя именно общежития сегодня являются одним из мест потенциальной опасности распространения коронавируса", - написал Шкарлет в телеграм-канале утром у понедельник.

Он отметил, что в официальном документе Минобразования содержится рекомендация по отъезду из общежитий домой (кроме детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, студентов из временно оккупированных территорий, "красных" карантинных зон и других) с обязательством администраций ЗВО по сохранению места проживания студента в общежитии и с обязательным пересчетом уплаченных за общежитие средств (в случае выезда из общежития с 15.10.20 до 15.11.20).

"Прошу отнестись к рекомендациям не эмоционально, а с учетом реалий сегодняшней опасности распространения пандемии. Эти меры являются исключительно превентивными, для снижения рисков заболеваемости, с учетом того факта, что в общежитиях физически невозможно соблюдать требования дистанцирование (общие комнаты, места общего пользования: кухни, душевые комнаты и т.д.)", - добавил и.о. министра.

Теги: #минобразования #украина #глава #студенты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:05 12.10.2020
В Киеве в понедельник ожидается утренний туман

В Киеве в понедельник ожидается утренний туман

07:59 12.10.2020
В Мукачево произошел пожар на лыжной фабрике

В Мукачево произошел пожар на лыжной фабрике

07:11 12.10.2020
Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня

06:50 12.10.2020
В Яремче в ДТП погибли два человека и трое пострадали

В Яремче в ДТП погибли два человека и трое пострадали

05:36 12.10.2020
На Буковине за сутки зафиксировали 169 новых случаев коронавируса

На Буковине за сутки зафиксировали 169 новых случаев коронавируса

03:36 12.10.2020
В Херсонской области мужчина зарезал отца и нанес ножевые ранения матери

В Херсонской области мужчина зарезал отца и нанес ножевые ранения матери

01:31 12.10.2020
Состояние Порошенко улучшилось

Состояние Порошенко улучшилось

23:09 11.10.2020
МОН планирует ввести школьные каникулы с 15 по 30 октября

МОН планирует ввести школьные каникулы с 15 по 30 октября

22:23 11.10.2020
Дуда почтил память жертв Катыни в Быковне

Дуда почтил память жертв Катыни в Быковне

21:35 11.10.2020
Зеленский поддержал предложения по усилению надзора за соблюдением карантина в публичных местах и более раннему началу каникул в школах

Зеленский поддержал предложения по усилению надзора за соблюдением карантина в публичных местах и более раннему началу каникул в школах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Харькове группа неизвестных напали на представителей президентской партии

Украинские вузы переходят на дистанционное обучение, а осенние каникулы в школах начнутся 15 октября – Радуцкий

В Киеве за сутки выявлены 502 случая COVID-19, в том числе у 17 медиков – Кличко

В Украине за сутки 4 768 заболевших Covid-19, 937 выздоровели, 85 больных скончались – СНБО

В Украине за сутки 5 728 заболевших Covid-19, 1 920 выздоровели, 108 больных скончались

ПОСЛЕДНЕЕ

Германия и Польша вводят новые ограничения в связи с COVID-19

Военные ведомства Армении и Азербайджана сообщают о новых обстрелах

Власти Чехии рассматривают возможность возвращения к режиму изоляции из-за COVID-19

Санкции против россиян в связи с "делом Навального" и Беларусь - в повестке дня Совета ЕС

Трамп ответил главному инфекционисту США на обвинение в несогласованном использовании его слов в предвыборной рекламе

В Киеве прошла акция поддержки ЛГБТ-сообщества

Надаль обыграл Джоковича и стал 13-кратным победителем Roland Garros

Меркель в телефонном разговоре с премьером Армении выразила обеспокоенность эскалацией карабахского конфликта

Активность избирателей на выборах в сейм Литвы составила более 47%

Суд отказал мэру Черкасс в удовлетворении иска к Зеленскому - решение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА