События

23:45 11.10.2020

Активность избирателей на выборах в сейм Литвы составила более 47%

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В первом туре парламентских выборов в Литве активность избирателей составила 47,16% - на три процентных пункта меньше, чем четыре года назад, сообщило в воскресенье агентство BNS со ссылкой на Главную избирательную комиссию республики.

Голосование на избирательных участках началось в 7 часов утра и завершилось в 20 часов. На выборах может голосовать почти 2,5 млн избирателей.

На четырехлетний срок полномочий избирается 141 парламентарий: 70 - по партийным спискам и 71 - в одномандатных округах. Списки кандидатов выдвинули 17 партий, коалиций нет.

В многомандатном округе мандаты получают партии, которые наберут не менее 5% голосов участвовавших в выборах избирателей.

Второй тур выборов состоится 25 октября. В нем в одномандатных округах будут соперничать два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре.

Сейм нового созыва обычно собирается на первое заседание в середине ноября.

Теги: #избиратели #активность #литва #парламент
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