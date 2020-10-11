События

19:59 11.10.2020

На границе Украины с Польшей и Венгрией около 300 автомобилей стоят в очередях

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На границе Украины с Польшей и Венгрией около 300 автомобилей стоят в очередях

На границе Украины с Польшей и Венгрией вечером 11 октября около 300 автомобилей стоят в очередях, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница на странице в Facebook.

По информации пограничников, на границе с Польшей очереди наблюдаются на пунктах пропуска "Грушев", "Шегини" и "Краковец", где ожидают пропуск 25, 60 и 30 автомобилей соответственно.

Также сложная ситуация зафиксирована на границе  с Венгрией, где по меньшей мере 140 автомобилей ждут пересечения границы на пункте пропуска "Лужники" и еще 30 стоят в очереди на "Тисе".

Теги: #очереди #венгрия #украина #польша #граница
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