На границе Украины с Польшей и Венгрией около 300 автомобилей стоят в очередях

На границе Украины с Польшей и Венгрией вечером 11 октября около 300 автомобилей стоят в очередях, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница на странице в Facebook.

По информации пограничников, на границе с Польшей очереди наблюдаются на пунктах пропуска "Грушев", "Шегини" и "Краковец", где ожидают пропуск 25, 60 и 30 автомобилей соответственно.

Также сложная ситуация зафиксирована на границе с Венгрией, где по меньшей мере 140 автомобилей ждут пересечения границы на пункте пропуска "Лужники" и еще 30 стоят в очереди на "Тисе".