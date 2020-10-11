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18:17 11.10.2020

Украинские вузы переходят на дистанционное обучение, а осенние каникулы в школах начнутся 15 октября – Радуцкий

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Украинские вузы переходят на дистанционное обучение, а осенние каникулы в школах начнутся 15 октября – Радуцкий

Высшие учебные заведения по всей Украине будут переведены на дистанционное обучение в связи с обострением ситуации с заболеваемостью Covid-19, а в общеобразовательных школах на неделю раньше начнутся осенние каникулы, однако окончательное решение по этому вопросу будут принимать местные власти, сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Во время последнего совещания у президента Украины принят ряд важных решений по борьбе с эпидемией Сovid-19… Временно переводим вузы на дистанционное обучение. Это решение полностью поддерживает руководство учебных заведений. К сожалению, уже есть несколько вспышек заражения сотрудников и студентов, а также смертельные случаи. На прошлой неделе погиб декан географического факультета КНУ им. Шевченко… Осенние каникулы в школах должны начаться раньше. Дата начала каникул определяет местная власть, но оптимально, если каникулы стартуют уже на следующей неделе, до 15 октября", - написал Радуцкий в Facebook в воскресенье.

Кроме того, по его словам, в населенных пунктах в "красной" и "оранжевой" зоназ будет ограничена работа заведений общественного питания, в частности, ресторанов, клубов, которые должны будут закрываться после 22:00.

"По приказу Президента в Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны. Закупается все необходимое оборудование для того, чтобы новые госпитали смогли начать работу за считанные дни. Госпитали планируем размещать в существующих больших помещениях - в Киеве это может быть Дворец Спорта. Пока такой необходимости нет, но мы должны быть полностью готовы. Президент поручил готовить ведомственные больницы и учреждения, подчиненные Медицинской академии наук, к принятию больных Сovid-19. Благодаря этому решению значительно увеличиваем количество койкомест", - написал Радуцкий.

По его словам к работе в инфекционных отделениях будут привлекаться интерны и студентов старших курсов медицинских вузов; соответствующие законодательные изменения вступили в силу еще летом.

Минздраву поручено увеличить количество ПЦР-тестов с 30-35 тыс до 50 тыс в сутки, а местные власти должны до конца месяца оборудовать 80% койкомест с больными Covid-19 подачей кислорода.

Также, по словам Радуцкого, Верховной Раде предлагается рассмотреть изменения в закон "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" по предотвращению распространения Covid-19", которые предусматривают штраф 3400-5100 грн для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, пропустивших в общественное помещение или общественный транспорт людей без одетых респираторов или защитных масок.

"Пандемия набирает обороты. Но ситуация вполне контролируема. Власть держит руку на пульсе… Наши приоритеты остаются неизменными: всесторонне укрепляем систему здравоохранения; выборочно, где ощутимо не страдает экономика, усиливаем карантин; вводим реальную ответственность для руководителей за несоблюдение карантина", - резюмировал он.

Теги: #карантин #радуцкий #вузы #школы
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