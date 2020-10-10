Руководитель Минобразования Украины призвал организовать в школах дистанционное обучение на следующие две недели

Исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет призвал власти перевести школы на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса.

"Просьба не только как руководителя Министерства образования и науки, а как отца - найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей. Знаю и понимаю, что вопросы организации обучения решают на местах. Важно, чтобы в такой непростой ситуации центральная и местная власть действовали совместно. Поэтому очень прошу прислушаться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также СНБО", - написал Шкарлет на своем телеграмм-канале в субботу.

Он отметил, что Министерство образования совместно с Министерством здравоохранения Украины постоянно мониторят ситуацию по распространению коронавирусной болезни, в частности в образовательных учреждениях.

"Самое главное для нас сейчас - не допустить стремительного распространения коронавируса и сохранить здоровье людей", - подчеркнул Шкарлет.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки было подтверждено 5 728 новых случаев заболевания COVID-19.