События

15:30 10.10.2020

Руководитель Минобразования Украины призвал организовать в школах дистанционное обучение на следующие две недели

1 мин читать
Руководитель Минобразования Украины призвал организовать в школах дистанционное обучение на следующие две недели

Исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет призвал власти перевести школы на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса.

"Просьба не только как руководителя Министерства образования и науки, а как отца - найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей. Знаю и понимаю, что вопросы организации обучения решают на местах. Важно, чтобы в такой непростой ситуации центральная и местная власть действовали совместно. Поэтому очень прошу прислушаться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также СНБО", - написал Шкарлет на своем телеграмм-канале в субботу.

Он отметил, что Министерство образования совместно с Министерством здравоохранения Украины постоянно мониторят ситуацию по распространению коронавирусной болезни, в частности в образовательных учреждениях.

"Самое главное для нас сейчас - не допустить стремительного распространения коронавируса и сохранить здоровье людей", - подчеркнул Шкарлет.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки было подтверждено 5 728 новых случаев заболевания COVID-19.

Теги: #школа #минобразования #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:03 10.10.2020
"Батькивщина" инициирует изменения в бюджет из-за распространения коронавируса в Украине – Тимошенко

"Батькивщина" инициирует изменения в бюджет из-за распространения коронавируса в Украине – Тимошенко

15:54 10.10.2020
Фракция "Батькивщина" инициирует изменения в бюджет в связи с распространением коронавируса в Украине - Тимошенко

Фракция "Батькивщина" инициирует изменения в бюджет в связи с распространением коронавируса в Украине - Тимошенко

15:28 10.10.2020
Ким Чен Ын заявил, что в КНДР нет коронавируса и пожелал выздоровления всем заразившимся в мире

Ким Чен Ын заявил, что в КНДР нет коронавируса и пожелал выздоровления всем заразившимся в мире

14:11 10.10.2020
Генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский заболел COVID-19

Генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский заболел COVID-19

12:30 10.10.2020
В Киеве за сутки выявлены 532 случая COVID-19, в том числе у 21 медика - Кличко

В Киеве за сутки выявлены 532 случая COVID-19, в том числе у 21 медика - Кличко

10:51 10.10.2020
В ВСУ за минувшие сутки выявлено 112 случаев Covid-19

В ВСУ за минувшие сутки выявлено 112 случаев Covid-19

10:33 10.10.2020
В Грузии за сутки 519 заражения COVID-19, скончались шесть человек

В Грузии за сутки 519 заражения COVID-19, скончались шесть человек

10:11 10.10.2020
Степанов о привлечении частных лабораторий к проведению тестирования на Covid-19: будем отвозить им образцы

Степанов о привлечении частных лабораторий к проведению тестирования на Covid-19: будем отвозить им образцы

09:21 10.10.2020
В Украине за сутки 5 728 заболевших Covid-19, 1 920 выздоровели, 108 больных скончались

В Украине за сутки 5 728 заболевших Covid-19, 1 920 выздоровели, 108 больных скончались

08:46 10.10.2020
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 36,8 млн, число жертв - 1 млн 67 тысяч

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 36,8 млн, число жертв - 1 млн 67 тысяч

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве за сутки выявлены 532 случая COVID-19, в том числе у 21 медика - Кличко

В Украине за сутки 5 728 заболевших Covid-19, 1 920 выздоровели, 108 больных скончались

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня

Ереван и Баку договорились о прекращении огня в Карабахе с полудня 10 октября

В мире зафиксирован суточный рекорд числа заражений COVID-19, более 350 тыс. человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинские военнослужащие провели совместные учения с коллегами из стран НАТО на эсминце Великобритании

Суд приговорил 44-летнего киевлянина, издевавшегося над матерью, к шести месяцам ареста

В столице Кыргызстана вводится комендантский час, проведение митингов запрещается - комендант Бишкека

В Киеве с 11 по 12 октября будет ограничено движение на мосту Патона

Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе вступило в силу

На востоке Украины, в Сумской и Одесской областях 10-12 октября сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня

Дебаты Трампа и Байдена 15 октября отменены

В Италии выявили более 5,3 тыс. случаев заражения COVID-19, власти опасаются второй волны

Дело семьи фермеров, которая заставляла работать бесплатно 9 человек, направлено в суд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА