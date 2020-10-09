Президент Азербайджана сообщил о взятии под контроль девяти сел в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что азербайджанские Вооруженные силы заняли еще девять населенных пунктов в Карабахе.

"Азербайджанская армия освободила еще несколько сел от оккупации: поселок Гадрут, села Чайлы, Йухары Гюзляк, Геразыллы, Гышлаг, Гараджалы, Эфендилер, Сулейманлы, Сур", - сказал Алиев в пятницу в своем обращении к народу.

По его словам, "каждый день с фронта приходят хорошие новости". "Наши офицеры и солдаты (...), захватив стратегические высоты, получают доступ к более выгодным позициям. Таким образом, оперативный план успешно выполняется, основываясь на современных боевых принципах. Азербайджанская армия как с точки зрения материально-технического снабжения, так и с точки боевой подготовки полностью преобладают на поле битвы", - подчеркнул Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что сейчас нагорно-карабахский конфликт решается военным путем, затем будет решаться политическим путем.

"От посредников и руководителей некоторых международных организаций звучали заявления о том, что военного решения карабахского конфликта нет. Я с этим тезисом не был согласен, и я оказался прав. На протяжении 30 лет шли переговоры, и вопрос не сдвинулся с места, нам не дали ни сантиметра оккупированной земли. Агрессора не смогли заставить покинуть наши земли и выполнить резолюции ООН. Сейчас конфликт решается военным путем, затем - политическим", - сказал Алиев.

Между тем, в пятницу в Москве начались трёхсторонние консультации глав МИД России, Армении и Азербайджана.