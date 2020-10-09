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14:10 09.10.2020

На сферу здравоохранения из Фонда для борьбы с COVID-19 выделено менее 25% средств – StateWatch

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На сферу здравоохранения из Фонда для борьбы с COVID-19 выделено менее 25% средств – StateWatch

На сферу здравоохранения из Фонда для борьбы с COVID-19 со времени его создания в целом разным распорядителям было выделено только 24,7% его средств, подсчитали аналитики неправительственной организации StateWatch.

Как сообщил на презентации исследования глава StateWatch Глеб Каневский, обращения относительно выделения средств из фонда, поступившие в Кабинет министров от разных распорядителей средств на сумму около 23,652 млрд грн, не были удовлетворены или находятся на рассмотрении.

В StateWatch подсчитали: с 22 апреля до 15 сентября в Кабмин поступило 37 обращений о выделении средств из фонда, из которых удовлетворено 12.

Среди обращений, остающихся не удовлетворенными, - запросы Минздрава и облгосадминистраций, касающиеся потребности в закупке товаров, работ и услуг, необходимых для борьбы с распространением COVID-19. В частности, Кабмин не поддержал обращение Черновицкой ОГА о выделении 204 млн грн на закупку медоборудования, спецтранспорта и ремонт областной больницы;, обращение Черкасской ОГА с просьбой выделить 36,3 млн грн на закупку медоборудования; обращения Харьковской ОГА о выделении 616 млн грн и Полтавской ОГА - на выделение 686,3 млн грн для борьбы с COVID-19; обращение Ивано-Франковской ОГА о выделении 446,1 млн грн на доплату медикам и другим работникам, занятым в борьбе с COVID-19, и на закупку медоборудования.

Кроме того, Кабмин не поддержал обращение Минздрава с просьбой выделить 363,4 млн грн для осуществления персонифицированных выплат на непрерывное профессиональное развитие врачей, организации стажировки врачей-интернов на базах стажировки, а также на вакцинацию от гриппа лиц, относящихся к группе риска - медицинских работников и работников системы экстренной медицины.

Каневский также сообщил, что, согласно подсчетам StateWatch, Минздрав использовал 61,8% средств, выделенных на обеспечение готовности и реагирования его лабораторных подразделений на вспышки COVID-19, а также всего 2% от суммы, выделенной из фонда, на закупку средств индивидуальной защиты (СИЗ).

В организации подсчитали, что месячная потребность в СИЗ удовлетворена только по медицинским (хирургическим) маскам (на 221,1%) и респираторам класса защиты не менее FFP2 (FFP2, FFP3, N-95) (на 164%). В то же время потребность в нитриловых перчатках и защитных очках удовлетворена только на 0,66% и 14,7% соответственно, в костюмах биологической защиты - на 6,3%, а изоляционные одноразовые халаты вообще не закуплены.

"Несмотря на то, что во время закупок СИЗ госпредприятию "Медицинские закупки" (МЗУ) удалось достичь существенной экономии в цене за единицу закупаемых товаров по сравнению с ценами, по которым рассчитывалась месячная потребность в СИЗ, закупки дополнительных объемов СИЗ не осуществлялись. Таким образом, со времени создания Фонда для борьбы с COVID-19 до настоящего времени Кабмин не смог обеспечить потребность медучреждений, работающих с пациентами с коронавирусом или подозрением на него", - констатировал он.

Кроме того, в StateWatch отметили, что непрозрачный и забюрократизованный механизм распределения средств фонда не позволяет эффективно реагировать на рост заболеваемости COVID-19 в настоящее время.

"Еще во время создания фонда в него были заложены проблемы, которые проявили себя к концу года в полной мере. Прежде всего, сам механизм распределения средств очень сложный и забюрократизированный, необходимо согласование многих министерств, чтобы перераспределить средства на то или иное направление, при этом необходимо согласование парламентского бюджетного комитета", - сказал он.

При этом эксперт отметил наличие другой процедуры, которой активно пользуются депутаты, вмешиваясь в распределение средств из этого фонда.

"В качестве примера можно вспомнить историю, когда отдельным законом 50% фонда было перераспределено на ремонт дорог. Многие органы власти просто начали просить средства на любые потребности, тогда как есть очень серьезные проблемы по обеспечению доплат медперсоналу", - сказал он.

Как сообщалось, Фонд для борьбы с COVID-19 в размере 66 млрд грн создан в апреле.

Теги: #statewatch #коронавирус #фонд
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